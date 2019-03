VINET, Ferdinand



À Châteauguay, le 12 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement, entouré de ses filles, M. Ferdinand Vinet.Il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Denis), Brigitte (Frédérick), Christine (Jean-Sébastien) et Maryse (Serge), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 22 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 23 mars de 9h à 10h30.Les funérailles suivront, le samedi 23 mars, en l'église Ste-Marguerite-D'Youville (130 boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay) à 11h.En sa mémoire, un don peut être fait à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.