Accélérer ses études grâce à la reconnaissance des acquis

Cécile Davan - 37e AVENUE

Si elle facilite la reconnaissance des compétences auprès des employeurs, la reconnaissance des acquis permet aussi de passer à un niveau d’études supérieur ; d’entrer à l’université, par exemple. Explications.

« Au Québec, la reconnaissance des acquis existe sous deux formes : la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et la reconnaissance des acquis extrascolaires (RAE) qui facilite l’accès au cursus universitaire et l’accélère », explique le responsable du Service de la reconnaissance des acquis expérientiels de la Faculté de l’éducation permanente (FEP) de l’Université de Montréal (UdeM), Jean-Pierre Lefebvre.

RAC et RAE

La RAC est liée aux métiers dits qualifiés (ou manuels) et a pour but de faire reconnaître un savoir-faire technique. Proposée dans les écoles d’enseignement professionnel et dans les cégeps, elle est subventionnée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La RAE, non subventionnée, a deux objectifs : faciliter l’admission dans un programme de premier, deuxième ou troisième cycle lorsque le demandeur ne possède pas les préalables (par exemple, entrer en maîtrise sans avoir de baccalauréat), ou, après l’admission, optimiser le parcours universitaire en obtenant des crédits sans suivre certains cours.

Obtenir son diplôme plus rapidement

La RAE permet ainsi de valider des cours portant sur des sujets déjà maîtrisés et de terminer le programme plus vite. À la FEP, la RAE peut représenter jusqu’à 50 % d’un programme, soit 15 crédits de certificat. « C’est aussi l’occasion de faire un bilan de compétences et de créer un portfolio qui pourrait se révéler utile dans le domaine professionnel », ajoute M. Lefebvre.

Monter un dossier prend 15 heures de travail personnel, contre 45 heures pour un cours donnant droit à 3 crédits. Depuis 2014, date de la création du Service à la FEP, 86 % des demandeurs ont obtenu leur RAE. Rappel : seuls les adultes ayant une expérience professionnelle, et non les étudiants provenant du cégep, peuvent présenter un dossier.