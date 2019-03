Boeing 737 MAX 8: Air Canada révise ses horaires et suspend certaine liaisons

Air Canada, qui a dû réaménager ses horaires de vol en raison de l’immobilisation au sol des appareils 737 MAX 8, n’a pas l’intention d’avoir recours à ces avions au moins jusqu’au 1er juillet prochain, entrainant certaines répercussions.

«Puisque la date de reprise de l'exploitation des 737 MAX n'est pas connue, aux fins de planification et pour apporter à nos clients une certitude quant aux réservations et aux déplacements, Air Canada entend retirer ce type d'appareil de son horaire au moins jusqu'au 1er juillet 2019.»

Le Boeing 737 MAX représentait 6% de tous les vols d’Air Canada.

Le transporteur aérien a indiqué par voie de communiqué mardi matin avoir réajusté son horaire jusqu’au 30 avril afin de couvrir 98% des vols qui étaient prévus. L’horaire de mai est en cours d’élaboration.

«Conformément à l'avis de sécurité, Air Canada maintient au sol ses 24 appareils 737 MAX. De plus, l'avionneur Boeing a informé la Société que les livraisons de 737 MAX sont actuellement suspendues. Air Canada devait recevoir six nouveaux appareils en mars et en avril», peut on lire dans le communiqué.

«Le retrait de ce type d'appareil de notre parc aérien entraîne un effet en cascade qui a des répercussions sur l'horaire et, du même coup, sur certains clients. Nous travaillons d'arrache-pied à réduire ces effets au minimum », a confirmé Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada.

Liaisons suspendues

Par ailleurs certaines liaisons qui étaient offertes seulement grâce au Boeing 737 MAX sont temporairement suspendues jusqu’à nouvel ordre «puisqu'aucun autre appareil n'est actuellement disponible. Parmi ces vols, notons ceux pour Londres Heathrow au départ d'Halifax et de St. John's, pour lesquels les passagers seront réacheminés via les plaques tournantes de Toronto et de Montréal.»

Les vols saisonniers Vancouver-Kona, Vancouver-Lihue et Calgary-Palm Springs sont également suspendus, et les passagers de ces vols se verront proposer d'autres itinéraires.