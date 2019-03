FUOCO, Enrico



À Laval, le dimanche 17 mars 2019 est décédé, à l'âge de 84 ans, Enrico Fuoco.Il laisse dans le deuil son épouse Elena Argenti, ses enfants Domenico (Virginia), Gaetana (Mario) et Dino (Teresa), ses petits-enfants Anthony (Valérie), Marilena (Michael), Erica (Gaetano), Eric, Daniel, Julia (Joseph), Sarah, Brenda et Kelly, ses arrière-petits-enfants Talia, Alessio et Liana, son frère Joseph (Joan) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 21 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que vendredi matin dès 9h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 mars 2019 à 12h en la chapelle du complexe, et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, des dons seraient grandement appréciés à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal, attention Giovanna Caraffa, Bureau de développement, 301, rue Université, Montréal, QC H3A 2B4, ou appeler au 514 398 1958. S'il vous plaît, veuillez mentionner le Fonds commémoratif Enrico Fuoco pour la recherche du dr. Kevin Petrecca sur le cancer du cerveau.