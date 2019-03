Comment on accède à l’estime de soi?

Depuis quelques années, on entend de tous bords tous côtés, en particulier dans la bouche des psychologues, qu’il faut apprendre à développer « L’estime de soi ». J’aurais besoin de quelques conseils pour savoir comment y arriver. Du moins quelques pistes de réflexion qui me permettraient de comprendre quel chemin il faut emprunter pour y arriver.

Ayant moi-même un certains nombres de bibites intérieures, sur la recommandation d’une amie, j’ai consulté une hypnothérapeute. Sur ses conseils à elle, je tente de trouver en moi un lieu, un espace agréable et sécuritaire, où je puisse me réfugier pendant que j’écoute un des messages MP3 qu’elle a enregistrés pour que je fasse seule mes séances d’auto-hypnose.

Le problème, c’est que lorsque je tente de me réfugier dans un endroit, les mauvais souvenirs, même lointains qui y sont associés, viennent s’imposer et détruisent ma quiétude. Je vous donne un exemple. Hier soir, je me suis rappelé ma première soirée vraiment romantique avec mon premier chum, notre premier baiser passionné sur le bord de l’eau au chalet de ses parents, le reflet de la lune sur le lac...puis me sont revenus à la mémoire combien notre relation s’était mal terminée, en partie par ma faute, vu que je l’avais quitté pour un autre gars de la classe.

Et il n’y a pas que l’autohypnose qui tourne au cauchemar, mes rêves aussi. Car voyez-vous, je passe mes nuits à me juger et à me condamner pour la moindre parole possiblement méchante que je prononce et le moindre geste que je pose. Même ce qui n’est pas de ma faute devient de ma faute. C’est une torture nocturne continuelle. Je me hais, je me méprise, je me condamne, etc. Ma thérapeute me dit que c’est parce que je n’ai aucune estime de moi et que je devrais plutôt tenter de voir le côté positif des choses. Je le vois, pendant quelques minutes, mais c’est pas long qu’il est écrasé sous le poids des mauvais souvenirs qui m’envahissent. Comment faire taire le mauvais pour laisser toute la place au bon?

Une désespérée

J’ai de bien maigres connaissances en hypnothérapie. Selon moi, c’est à votre hypnothérapeute que vous devriez exposer votre difficulté à atteindre les objectifs qu’elle vous fixe. Ce que j’observe par contre dans votre récit, c’est que vous êtes extrêmement critique de vous-même. N’y aurait-il pas un parent intérieur relié à votre enfance qui vous empêche de vous émanciper pour pouvoir accéder à une meilleure connaissance et une meilleure estime de vous-même? Un professionnel en psychothérapie serait tout indiqué pour vous guider sur ce chemin.