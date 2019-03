Comment s’assurer de l’honnêteté d’un parent?

Mon fils s’est lancé en affaires depuis un an et demi et sa petite business roule plutôt bien. Le problème c’est qu’il ne réussit pas, malgré son succès, à se tirer un salaire pour que ça vaille la peine. Le fils du frère de mon mari décédé s’offre avec insistance pour embarquer avec lui, mais à la condition qu’il achète un entrepôt qui lui appartient ainsi que le petit inventaire de pièces qu’il y a développé depuis cinq ans.

Mon fils est très tenté de s’associer avec son cousin, mais le deal qu’il propose ne donne aucune garantie de la valeur de ce que lui vend son cousin et pour lequel il doit payer sans qu’aucun papier ne soit signé en plus. Ai-je raison d’être inquiète pour lui même si ça se fait dans la famille?

Anonyme

Vous avez d’excellentes raisons de vous inquiéter. Les affaires sont les affaires, et la moindre transaction d’affaire doit être faite dans les règles de l’art, qu’elles se passent entre les membres d’une même famille ou entre des étrangers. Une transaction, même petite, faite devant un notaire, est ce des qu’il y a de plus sûr. Jetez juste un œil sur le site ÉDUCALOI pour vous en convaincre.