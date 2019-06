Découvrir le Costa Rica en famille

Le Costa Rica est sur toutes les bouches depuis quelque temps et les familles, plus particulièrement, choisissent cette destination soleil pour passer du bon temps. Véritable terrain de jeu pour les amateurs de plein air, le Costa Rica ravit petits et grands avec sa flore sublime et sa faune abondante.

La région du Guanacaste pour ses plages magnifiques

Alors que Tamarindo est réputé comme une ville de surf et de fêtards, la petite ville de Samara, située à deux heures au sud, est la destination familiale par excellence. Tranquille et sécuritaire, Playa Samara est reconnue pour son eau calme et très chaude. Parfait pour la baignade avec de jeunes enfants!

Pour l’hébergement, de multiples petits hôtels et appartements charmants sont situés en bord de mer. Pour les familles friandes de formules tout inclus, l’hôtel Villas Playa Samara (4 étoiles) est le seul tout-inclus offert aux familles dans les environs. Pour un plus grand choix, la majorité des tout-inclus situent au nord à une trentaine de minutes de l’aéroport de Liberia. Le tout nouveau Planet Hollywood Beach Resort est un tout-inclus luxueux (5 étoiles) avec un mini club pour les enfants de 4 à 12 ans et un terrain de jeu aquatique.

Plusieurs plages de la région valent le détour dont la Playa Conchal, très prisée des locaux pour l’abondance d’arbres offrant de l’ombre et son eau cristalline. Elle porte le nom de « conchal » (« coquillages » en espagnol) en raison des milliers qu’on retrouve sur la plage. Privilégiez les jours de la semaine pour profiter d’une plage moins achalandée.

À quelques minutes au sud de Samara, la Playa Carillo est d’une beauté unique et d’un calme enchanteur. Les couchers de soleil y sont particulièrement magnifiques et vous aurez certainement la chance d’y apercevoir l’une des nombreuses familles de singes.

Pour observer la ponte des tortues, rendez-vous aux plages Camaronal et Ostional à la tombée de la nuit. Un spectacle que vos enfants et vous ne serez pas près d’oublier !

Monteverde pour ses montagnes à perte de vue

Pour découvrir le Costa Rica autrement, cap sur la réserve biologique de Monteverde dans la province de Puntarenas. Véritable forêt tropicale dans les nuages, elle abrite une variété impressionnante d’animaux sauvages (singes, ocelots, perroquets, etc.) que vous aurez peut-être la chance d’apercevoir en vous promenant dans les sentiers balisés et sur les ponts suspendus. Monteverde est aussi l’endroit parfait pour s’envoyer en l’air en tyrolienne.

Le Serpentarium situé dans le village vous permet d’observer plusieurs espèces de serpents, tortues, grenouilles de la région. Pour une activité éducative, vous êtes au bon endroit pour faire un tour guidé des plantations de café et en apprendre davantage sur la culture du café, de la canne à sucre et du cacao.

Santa Teresa et Mal Pais pour un dépaysement total

Le rythme est lent et relaxant dans ces deux petits villages de surf situés au sud de la péninsule de Nicoya. Les habitués du Costa Rica vous diront que ce coin de pays a conservé son charme et son authenticité tant recherchés. Ici, pas de gros hôtels ou de chaînes de restaurants américains. Santa Teresa est une valeur sûre pour faire du surf ou même pour s’y initier. Il est facile de suivre des cours sur place, même pour les enfants dès l’âge de 5 ans.

Parmi les incontournables du secteur, il y a le parc national Cabo Blanc, situé à l’extrême sud. Un lieu magnifiquement conservé et protégé pour admirer une flore et une faune riche et diversifiée.

