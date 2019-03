Des robots trieurs à Granby

GRANBY – L'automatisation des opérations de triage est devenue une réalité chez Sani-Éco de Granby grâce à des investissements de 5 millions $ ces derniers mois dans la modernisation des équipements.

L'entreprise de récupération, qui traite près de 30 000 tonnes métriques de matières recyclables, est la première au pays à avoir recours à des robots trieurs.

Sani-Éco possède sa propre usine de transformation de plastique.

En décembre dernier, l'entreprise a pris un virage technologique avec l'implantation de deux robots-tireurs.

Installés à la toute fin de processus et de la ligne de convoyeurs, ces robots sélectionnent deux matières précises: les pintes de lait et de jus en carton tétra pak ainsi que les contenants de plastique de type 2 comme les bouteilles de savon à lessive ou de shampooing. Grâce à une caméra, ils les reconnaissent à leur forme.

L'efficacité de ces robots, c'est de pouvoir répondre à une commande sélective et d'être en mesure de cibler un contenant précis.

Toutes les autres matières comme le papier, l'aluminium et le carton ondulé continuent d'être triées manuellement par des employés, une main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare malheureusement.

Le seul autre centre de tri en Amérique du Nord à être équipé de ces robots se trouve dans la région de Chicago, en Illinois.