DUBOIS, Lyse



À Laval, le 14 mars 2019, est décédée Lyse Dubois.Elle laisse dans le deuil son frère Yvan (Jeannine Lalonde), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera le mercredi 20 mars de 17h à 19h et un mot d'adieu sera prononcé au complexe funéraire:La famille désire remercier le personnel de l'hôpital du CHUM (19e) et celui de la Villa Ste-Rose pour leur dévouement et les soins exceptionnels prodigués.Au lieu de fleurs, à la mémoire de Lyse, un don à la Société Azheimer de Laval serait apprécié.