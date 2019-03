THIBODEAU, Ola



À la Résidence l'Eden de Laval, le 16 mars, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Ola Thibodeau, époux de Margot Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne et Denis (Filomena), ses petits-enfants Marie- Ève (Mathias), Jean-Simon (Houria) et Jérémie (Laurianne), ses deux arrière-petits-enfants Béatrice et Thomas, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, parent et amis.Il sera exposé au complexe :le jeudi 21 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi dès 10h; une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 22 mars à 11h au salon même, suivie de l'inhumation au cimetière St-François-de-Sales, 7070 boul. des Mille-Iles, Laval.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.