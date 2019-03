La soirée-bénéfice Vins de prestige récolte 298 050 $

La soirée-bénéfice Vins de prestige de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit a connu une édition record avec 298 050 $ récoltés et plus de 450 participants issus entre autres de l’industrie aérospatiale. La soirée permettra la modernisation de l’ÉNA et l’aménagement d’un Pavillon de la santé et de l’innovation au campus de Longueuil.

Photo Mélanie Dusseault

