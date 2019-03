Le chialeux

Je bouffe de la nouvelle à la télé depuis plus de 50 ans. En Europe, aux États, dans le reste du Canada et chez nous, il existe une tendance qui me turlupine, comme si on m’arrachait un poil du nez à chaque fois. C’est ce petit commentaire innocent du présentateur ou de la présentatrice de nouvelles après le reportage d’un(e) collègue.

Exemple. Le reporter dans l’action termine son topo en disant que les résidents inondés sont menacés par la pluie des prochaines heures. Il signe. On revient en studio et la personne qui présente les nouvelles ajoute son petit commentaire : « Une situation pas facile à vivre... » Arrête donc ! Livrez la nouvelle, point. À nous de décider si ça nous émeut, si ça nous écœure ou si ça nous réjouit. C’est comme si s’ajoutait un(e) directeur(trice) de conscience pour orienter notre réaction. On est des grandes personnes. Pas besoin de nous préciser qu’un incendie perte totale avec trois personnes décédées, c’est triste.

L’AMORCE

Autre chose qui m’irrite, c’est la répétition de l’amorce. De quoi s’agit-il ? L’animateur(trice) du bulletin nous dit : « Un accident de la route a causé la mort de deux personnes sur l’autoroute 20 à la hauteur de Drummondville où la circulation est toujours interrompue. Le reportage de Joe Manfarlo. » Et voici Joe Manfarlo qui arrive : « Il est maintenant impossible de circuler sur la 20 près de Drummondville où une collision a fait deux morts... » T’es pas sérieux, Joe ? Il me semble que j’ai entendu ça quelque part. Joe répète exactement ce que le (la) présentateur(trice) vient de nous dire.

Si à la fin, après le reportage, l’animateur(trice) ajoute : « Il y a des gens qui devront attendre longtemps... », je change de poste.

MARDISMES

Ça ne va pas bien comme arbitre dans une ligue « amicale » lorsque les lignes de ton chandail passent de verticales à horizontales.

Les joueurs du Canadien doivent marcher la tête haute. Ils ont de l’eau jusqu’au cou.

Les Boeing 737 reviendront en circulation graduellement. Au début, les passagers ne prendront que des billets aller seulement.

Promotion à la SQDC qui vous rappelle que nous vivons notre dernière journée d’hiver. Profitez-en donc pour vous geler.

À DEMAIN

Pas facile vieillir.