Le goût de la France

Le 20 mars prochain à la Galerie des Bronzes du Musée des beaux-arts de Montréal aura lieu un événement caritatif organisé par le Consulat de France à Montréal afin de partager avec le grand public l’art gastronomique de la France.

Les profits de cette soirée iront à La Tablée des chefs, un organisme bienveillant et respectueux de notre environnement, par leurs programmes de recyclage de nourriture et la formation des jeunes à l’alimentation dans son ensemble. Nourrir et éduquer.

Le temps d’une soirée exceptionnelle donc, 18 chefs, artisans, chocolatiers, pâtissiers, fromagers, mixologues, Québécois et Français uniront leurs savoirs. Les 9 binômes talentueux vous feront déguster un mets qu’ils auront élaboré ensemble à partir d’ingrédients locaux.

Il est important de rappeler que cet événement international est le prolongement à l’inscription du « repas gastronomique des Français » sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO initié par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 2010.

C’est donc suite à cette inscription à l’UNESCO que Goût de France a vu le jour, c’était en 2015. Faire rayonner la gastronomie française par le biais de cet événement unique partout sur la planète est une idée gourmande et rassembleuse.

Soulignons que cette grande soirée est le prélude de découvertes gourmandes et festives. En effet, à partir du 21 mars, 5000 chefs et restaurants sur les 5 continents, avec la complicité de 156 ambassades de France et consulats, dans 152 pays proposeront un repas exprimant l’art de vivre à la française, rendant ainsi hommage aux principes de partage, de plaisir, du respect du bien-manger.

La thématique cette année met à l’honneur la Provence et une gastronomie responsable.

Ici à Montréal, les restaurants participants sont;

-Renoir de l’hôtel Sofitel.

-Le Pois Penché brasserie française.

-La Palette Gourmande.

-La Maison du Magret.

Les artisans présents au Musée des beaux-arts le 20 mars pour le cocktail sont ;

* Jean Marc Guillot (Meilleur ouvrier de France - Reine Elizabeth) & Arnaud Marchand (Chez Boulay - Bistro Boréale)

* Johnny Porte (Chef exécutif Ritz-Carlton Montréal) & Antoine Baillargeon (Chef de la Brasserie du Monarque)

* Alexis Taoufiq (Meilleur ouvrier de France mixologie - le 4ème Mur) & Simon Lespérance (Hôtel Four Seasons)

* Roland Del Monte (Meilleur ouvrier de France – Renoir) & Roch Desjardins (École Hôtelière de la Montérégie)

* Baptiste Peupion (Reine Elizabeth) & Helena Loureiro (Portus 360 – Restaurant Helena))

* Nicolas Dutertre (L’Académie du chocolat) & Julien Roy (Automne Boulangerie)

* Olivier Tourette (La Cloche à Fromage) & Jean-Philippe Maurice (Aux terroirs)

* Christophe Morel (Morel Chocolat) & Stéphanie Labelle (Pâtisserie Rhubarbe)

* Olivier Perret (Maître cuisinier de France - Renoir) & Frédéric St-Aubin (Moleskine)

Le coût d’entrée est de 30 $ par personne (20$ de reçu d’impôt par billet). Réservations obligatoires.