Le Grand Montréal Comédie Fest change de nom. Le festival créé par la coalition d’humoristes menée par Martin Petit tiendra sa deuxième édition du 22 juin au 7 juillet prochain, sous le nouveau titre de Grand Montréal Comique.

Sa programmation complète a été dévoilée mardi matin au «quartier général» de l’organisation, l’Olympia de Montréal.

L’événement conserve l’appellation «Grand Montréal» parce qu’il se déploiera toujours dans certaines banlieues, même si son épicentre demeure au Quartier Latin, comme l’an dernier.

Ainsi, Terrebonne s’ajoute à Châteauguay et Saint-Eustache dans la liste des villes-hôtes du festival. Le Théâtre du Vieux-Terrebonne accueillera deux «Grands Spectacles» –dont l’un sera animé par Olivier Martineau– de même que, en exclusivité, la série On inverse les rôles!, où des humoristes établis assurent la première partie de jeunes étoiles montantes.

Le Soubassement du Moulin de Terrebonne sera également mis à profit, et se transformera en «Comédie Club» ; le temps d’un week-end, à raison de deux représentations de 75 minutes par soir (à 20h et 22h15), des artistes y présenteront leurs meilleurs numéros de stand up. La prestation de fin de soirée sera un peu plus salée que la première.

«Coupe du monde»

Autre nouveauté du Grand Montréal Comique, la «Coupe du monde de "stand up"», une compétition «insolite et amicale», est un concept original qui permettra notamment de mettre en valeur des humoristes étrangers de la francophonie internationale.

L’ultime rassemblement de la «Coupe du monde de "stand up"» aura lieu au Grand Montréal Comique 2020. Cette année, l’Équipe nationale de stand up du Québec (formée des «artistes-athlètes» Martin Petit, Patrick Groulx, Silvi Tourigny, Mehdi Bousaidan, Charles Deschamps, Maude Landry, Christine Morency, Stéphane Fallu, Didier Lambert, Eddy King et Sylvain Larocque), habillée de ses chandails bleus, se séparera en clans pour proposer des spectacles dans plusieurs salles. L’un de ces rendez-vous est fixé à la Fête nationale, le 24 juin, à l’Olympia de Montréal. Ces représentations feront office «d’échauffement» pour l’Équipe nationale de stand up du Québec.

La programmation du Grand Montréal Comique comptera aussi, entre autres activités, le «Bordel de primeur», qui aura lieu, comme son nom l’indique, au Bordel de la rue Ontario. Des vedettes y déclineront du matériel original pendant 60 à 90 minutes. Martin Petit, Rachid Badouri, Maxim Martin, Billy Tellier et Korine Côté se prêteront à l’exercice.

On improvisera un «club de plage éphémère», le Playa St-Hubert, à l’Ausgang, qui prendra véritablement des allures de bord de mer pour l’occasion, avec sol jonché de sable, «gougounes» et parasols. Mathieu Pepper nous convie au «Coconut Comédie Club», et le Playa St-Hubert sera également le théâtre de la série «Comique au deuxième degré».

Dans le créneau Comique de nuit, les animateurs Arnaud Soly, Christine Morency, Mathieu Cyr et Les Grandes Crues miseront sur du contenu pour adultes avertis dans leurs soirées «carte blanche», qui se tiendront à 23 h, à l’Olympia.

Photo Martin Alarie

Le Bungalow de Longueuil et l’établissement Bière au menu (BAM) de Bois-des-Fillion ouvriront également leurs portes à des «Comédies clubs» du GMC, avec Pierre-Yves Roy-Desmarais et Didier Lambert comme maîtres de cérémonie. À Châteauguay et Saint-Eustache, les spectacles thématiques «Les Pères» jaseront de parentalité, avec François Massicotte, Sylvain Larocque, Martin Vachon, Marko Métivier, Mélanie Couture et Mathieu Cyr comme intervenants.

Enfin, de nouveaux visages se commettront sous la bannière de Mon premier Bordel, et, dans 20 et hommages, des comiques rendront des hommages de leur cru à des personnes ou des choses qui les inspirent, qu’il s’agisse des Beatles, de Guy Nadon, du Stade olympique, des hot-dogs ou de Monsieur Net.

Le Grand Montréal Comique compte toujours sur le support de ses partenaires fondateurs Desjardins et Vidéotron, entre autres.