Le parcours pour prendre une préretraite en 5 questions

Bien que cela semble contradictoire, une retraite enrichissante se doit d’être active. Faites l’effort de vous projeter 10 ou 15 ans en avant. Quelles seront vos occupations principales ? Ferez-vous un, deux voyages par an ? Quels seront vos loisirs ? Ferez-vous du sport régulièrement ? Allez-vous travailler à temps partiel ? Mangerez-vous souvent dans les restos ? etc.

2• Déterminez votre coût de vie

Une fois identifiées les activités de votre emploi du temps, vous devrez estimer le plus fidèlement possible ce que cela vous coûtera. Ensuite, il faudra ajouter les dépenses courantes. Vous ne devrez rien oublier. Pensez même aux vêtements et aux cadeaux. Je recommande de diviser la somme de vos dépenses annuelles par 12. Vous obtiendrez alors une bonne idée de votre coût de vie mensuel.