Le plus grand danger pour la paix : les États-Unis déclinants

Bush jr, Trump et leurs têtes folles

Oui, les États-Unis perdent du chemin dans tous les domaines au niveau mondial, et ce bien avant l’élection de George W. Bush à la présidence des États-Unis avec ses zélés comme Cheney, Rumsfeld et Rice, puis suivi de Donald Trump avec ses guerriers du nom de Pence, Pompéo et Boton. Mais les deux matamores Bush et Trump ont accéléré la décadence des States en continuant à imposer leurs vues envers et contre tous, même à l’encontre de la volonté exprimée par leurs alliés. Pour contrer les menaces, on utilise de moins en moins le dollar américain dans les transactions commerciales et les emprunts d’État dans le monde.

Les islamistes et Bush junior

Oui, George W. Bush est responsable en partie de la montée des islamistes (EI) après avoir envahi l’Irak en mentant et en tuant des centaines de milliers de personnes, incluant bien évidemment des bébés et des enfants, et en torturant « gratuitement » des milliers d’autres innocents au nom de la sécurité nationale et de l’ordre mondial. « Les 935 mensonges de l’administration Bush sur l’Irak » (La Presse, 24 janvier 2008). La fin et le pétrole justifient les moyens alors qu’en même temps, les States sont des alliés de dictateurs sanguinaires pires que Sadam Hussein depuis toujours.

En plus de Bush, il y avait aussi, comme toujours, le marché sans âme des capitalistes qui voulaient un changement de régime rapide en Irak, quitte à massacrer ben du monde au nom du maintien de l’hégémonie américaine au Moyen-Orient : « Les marchés américains applaudissent à la fin de tergiversations (mais plutôt de l’invasion militaire américaine) sur l’Irak » (Le Devoir, 18 mars 2003). Pourquoi faire compliqué quand on peut régler le problème rapidement et simplement, n’est-ce pas? Les Bourses occidentales souhaitaient par contre : « une courte guerre (oui, une guerre) en Irak avantageuse pour l’économie mondiale » (Le Journal de Montréal, 27 janvier 2003). Si c’est bon pour l’économie des pays occidentaux, cela donne alors tous les droits de tuer. Après tout, ce ne sont que des Arabes irakiens. Et puis, Sarah Palin, du même genre que Donald Trump, l’avait affirmé : « La guerre en Irak est l’œuvre de Dieu » (La Presse, 2 octobre 2008). Je le répète, pour tous les crimes commis en Irak et ailleurs, Georges W. Bush et sa gang de ministres fanatiques devraient être poursuivis à la Cour pénale internationale. Des assassins et des gens aussi radicaux que les islamistes que je vous dis.

Et Trump, gros bras et petite tête, qui accélère le déclin

Incapable d’accepter que ce soit fini le temps où les États-Unis menaient partout dans le monde sans opposition avec la lâche complicité de ses alliés soumis, l’animal essaie de s’en sortir en faisant accroire aux Américains que c’est possible : Make America great again que Trump répète à ses innocentes ouailles. Voici quelques exemples de politiques ou de gestes ridicules posés récemment par Donald Trump et par son équipe de fanfarons qui, selon moi, ne font qu’accentuer à vitesse grand V le déclin américain dans le monde au lieu de les aider à se maintenir comme principale puissance.

Trump menace l’Allemagne

« Développement de la 5G avec Huawei (de Chine) : Washington menace Berlin » (Le Journal de Montréal, 11 mars 2019). Trump menace l’Allemagne de rétorsions si ce pays ose utiliser les produits technologiques de la chinoise Huawei qui menace, comme vous le savez, la suprématie technologique des américaines Apple et compagnie (GAFA). Alors, pas capable d’accepter la présence d’autres concurrents internationaux, sans les accuser niaiseusement d’espionnage, alors Trump y va de ses méthodes pas très portées sur la diplomatie et la connaissance. Voilà que bang, il brandit les menaces, allié ou pas : « America first and only America » que disait le poète beauceron. J’espère que pour une fois Angela Merkel va se tenir debout et tenir tête au bas chantage américain.

Comme si le ridicule ne tuait pas, les États-Unis et Trump ont fait arrêter au Canada, le « backstore » américain, la dirigeante Meng Wanzhou de Huawei sous prétexte d’espionnage et plein d’autres choses. Et Trump qui dit, sans rire, que cela pouvait se régler à l’amiable si la Chine concluait un « bon » accord commercial avec l’Oncle Sam : « Affaire Huawei : Le Canada coincé entre le marteau chinois et l’enclume américaine » (Le Journal de Montréal, 13 décembre 2018). Vilains Chinois communistes qui font comme les Russes : « Donald Trump accuse Pékin de vouloir influencer les élections américaines » (Le Journal de Montréal, 19 septembre 2018). Les Américains, eux, n’ont jamais fait ça s’ingérer dans les affaires d’autres pays par voie d’écoutes électroniques ou par l’envahissement militaire.

Et les folies de Trump continuent. Comme la Chine veut acheter des systèmes antiaériens S-400 de la Russie supérieurs aux modèles américains, alors comme cela menace l’emprise mondiale des fabricants d’armes américaines : « Armes russes : Washington sanctionne la Chine » (Le Devoir, 21 septembre 2018). Et il a aussi menacé l’Inde qui elle aussi a acheté de pareils armements à la Russie : « Poutine en Inde pour vendre des armes » (Le Devoir, 5 octobre 2018). Et pourtant Trump et les États-Unis se font toujours les chantres de la liberté, de la souveraineté, de démocratie en se prenant pour modèle.

Les États-Unis menacent la France, l’Italie et toute l’Europe

Plusieurs pays européens veulent, au nom de l’équité fiscale, taxer un peu les GAFA américains (Google, Apple, Facebook et Amazon) qui réalisent des milliards de dollars en profit dans ces pays sans payer de l’impôt et en pratiquant l’évasion fiscale. Mal leur en a pris, car Trump veut leur imposer des mesures punitives et les traîner devant l’Organisation mondiale de commerce : « GAFA : Washington brandit la menace de l’OMC » (Le Devoir, 13 mars 2019). Il faut laisser les voleurs américains voler.

Après la Chine, l’Iran

Après s’être retiré unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien, Trump décide que : « Washington rétablit toutes les sanctions contre l’Iran » (Le Devoir, 3 novembre 2018). Et puis, la Cour internationale de justice (CIJ) ordonne aux États-Unis de suspendre certaines sanctions contre l’Iran et Trump les envoie cavalièrement se faire cuire un œuf : « Sanctions contre l’Iran. Washington minimise le rappel à l’ordre de la justice internationale » (Le Devoir, 4 octobre 2018). Donald n’a de cesse de critiquer des organismes internationaux comme l’ONU qu’il trouve trop socialiste et trop emmerdante. Pas assez content d’avoir laissé tomber les Européens sur l’accord iranien que eux continuent de respecter, Trump menace encore et toujours : « Donald Trump avertit les pays qui font des affaires l’Iran » (Le Journal de Montréal, 8 août 2018). C’est comme ça que Trump nuit à la réputation des États-Unis dans le monde et accélère sa descente.

Les États-Unis se retirent unilatéralement de l’entente iranienne qu’ils avaient dûment signée quelques mois auparavant et ordonnent maintenant aux autres pays de s’en retirer également, sinon... Bravo, pour une fois à la « vieille » Europe : « Nucléaire iranien. Les Européens font bloc devant Trump » (Le Devoir, 12 janvier 2018). Enfin, une bonne nouvelle pour l’Iran qui sauvera des vies : « Sanction américaine. Boeing ne livrera pas d’avions à l’Iran » (Le Devoir, 7 juin 2018). Attention, même si les avions de Boeing tombent, il ne faut surtout pas que certains pays boudent Boeing en préférant acheter des avions de l’européenne Airbus, sinon les sanctions américaines vont suivre : « Que Dieu bénisse Boeing » qu’a dit Trump. J’ai peu que ça va prendre bien des prières et des chemins de croix pour aider Boeing.

Idem pour Cuba

« L’Assemblée générale de l’ONU (189 pays contre deux. Devinez lesquels? Les États-Unis et Israël bien évidemment) appelle à la levée de l’embargo américain contre Cuba (qui dure depuis 60 ans) » (Le Journal de Montréal, 1er novembre 2018). Trump a entendu l’appel et a plutôt renforcé l’embargo américain sous prétexte d’attaques sonores subies par certains diplomates à Cuba. Seuls des diplomates canadiens et américains ont ainsi été « attaqués » à Cuba par leurs dirigeants communistes. Un vrai vaudeville entretenu par des bouffons.

Le mot de la fin revient à l’ex-président du Mexique. Vincente Fox a été longtemps président de droite du Mexique. Je me permets de lui voler les mots de la fin à propos des États-Unis : « Le problème avec les États-Unis, c’est qu’ils interviennent partout en pensant qu’ils proposent des solutions alors qu’ils ne font que créer des problèmes. Lorsque des peuples n’arrivent pas à s’entendre, il y a l’ONU. Il doit y avoir des efforts multilatéraux et ce n’est certainement pas un pays ou un chef d’État de décider, même s’il est président des États-Unis » (Le Devoir, 30 mai 2011). Bien dit monsieur Fox.