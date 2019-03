Séries éliminatoires de la LHJMQ: les experts se mouillent

Hôtes du prochain tournoi de la coupe Memorial, les Mooseheads ont patienté jusqu’au dernier jour de la saison pour ravir le titre de la Conférence de l’Est au photofinish devant le Drakkar. Ils sont bourrés de talent et deux de leurs porte-couleurs, Samuel Asselin et Antoine Morand, ont vécu l’ivresse de la gloire avec Acadie-Bathurst le printemps dernier. Quant à Raphaël Lavoie, il représente l’un des plus beaux espoirs de la prochaine séance de sélection de la LNH. On reproche toutefois au club d’Éric Veilleux de s’asseoir à l’occasion sur son talent. Et en séries, ça ne pardonne pas. Les Remparts, eux, partent largement négligés, mais ils ont prouvé dans le dernier mois qu’ils peuvent tenir tête aux équipes de pointe. Le Suisse Philipp Kurashev devra être au sommet de son art pendant que le gardien Anthony Pagliarulo devra multiplier les prouesses acrobatiques, sans quoi il n’y aura pas de hockey en avril dans la Vieille Capitale pour une quatrième année de suite. Cette série sera disputée selon le format 2-3-2 et les deux équipes se déplaceront par la voie des airs en raison des 1000 km et plus qui séparent les capitales.