Les Golden Knights ont passé leur message aux Sharks

Même s’ils accusent sept points de retard sur le deuxième rang de la section Pacifique détenu par les Sharks de San Jose, les Golden Knights de Vegas n’auront aucun complexe d’infériorité s’ils les affrontent de nouveau en séries éliminatoires.

La troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant a facilement vaincu les Requins 7 à 3, lundi, en Californie, pour savourer un troisième triomphe consécutif et un neuvième à ses 10 dernières sorties. Pendant que leurs rivaux de San Jose subissaient un troisième échec de suite, les Knights ont continué leur bonne préparation pour les duels d’après-saison.

«Nous voulons jouer notre meilleur hockey à ce stade de l’année et nous ne souhaitons pas d’accalmie. Au bout du compte, une victoire reste une victoire, mais on veut offrir ce qu’il y a de mieux sur la glace», a indiqué le vétéran Mark Stone au quotidien «Las Vegas Review Journal».

«Actuellement, nous jouons très bien. C’est possiblement notre meilleur hockey de la saison, a ajouté au site NHL.com le joueur d’avant William Karlsson dont la ligne d’attaque, complétée par Jonathan Marchessault et Reilly Smith, a amassé 10 points lundi. Ce furent des séquences en montagnes russes pour notre trio cette saison et nous n’étions pas satisfaits de notre façon de joueur. C’est très bien de maintenant contribuer.»

D’ailleurs, si ce trio continue de fonctionner, la tâche de l’adversaire sera plus ardue, car les Knights peuvent miser sur la combinaison Max Pacioretty-Paul Stastny-Mark Stone pour causer des maux de tête aux gardiens ennemis.

«Nous formons une équipe avec beaucoup de profondeur, a estimé Stone. Nous allons donner pas mal d’ennuis aux clubs ayant de la misère à opposer les bons trios. Ce soir [lundi], notre première unité a dominé celle de l’autre côté, ce qui a rendu la vie facile au reste de notre formation.»

Un aperçu des séries

Aussi, il y a de fortes chances que les deux clubs croisent le fer au premier tour et Las Vegas risque d’amorcer la confrontation avec un excellent rythme de croisière. Ses joueurs savent également à quoi s’attendre, puisqu’ils ont éliminé les Sharks en deuxième ronde l’an passé et connaissent bien le SAP Center de San Jose, un lieu hostile pour les visiteurs.

«C’était super intense, a affirmé Marchessault, qui a récolté quatre points, lundi. Ils [les Sharks] sont débarqués en force et étaient partout au début. La foule était très animée, il y avait définitivement là une atmosphère de séries.»

«Ces rencontres sont à l’image des matchs des séries, a ajouté le gardien Malcolm Subban, auteur d’un deuxième gain d’affilée. Évidemment, on a disputé six parties éliminatoires contre eux il y a un an et l’animosité de l’époque s’est transportée cette année.»