Je suis Charlie, mais je ne suis pas Alexandre Bissonnette. Les propos tenus par quelques leaders de la communauté musulmane lors du rassemblement montréalais en hommage aux victimes de Christchurch n’avaient rien d’apaisant pour les Québécois. Au contraire, ces propos étaient imprégnés d’une haine qui alimente les phobies en tous genres.

Outragés

Quand l’imam Hassan Guillet a laissé entendre que les Québécois exportaient la haine, la violence et le terroriste, plutôt que leurs valeurs d’ouverture et de générosité, parce que le terroriste de Christchurch aurait inscrit le nom de Bissonnette sur sa crosse de fusil, j’enrageais. Le raccourci était choquant et s’inscrivait dans cette fâcheuse tendance à nous faire sentir tous coupables pour le crime d’un déséquilibré ou les écarts de certains.

Quand Alladin Abou Sharbin a accusé certains journalistes et politiciens d’entretenir la haine et l’islamophobie pour accroître leur notoriété et les a rendus coupables par association de l’attentat de Christchurch, j’écumais. C’est comme si toute idée divergente de la sienne s’avérait de l’islamophobie et la cause du massacre. Dur test pour la liberté d’expression!

Quand Ehab Lotayef a reproché à la société québécoise de le mettre dans la position de l’étranger et d’ainsi constituer un vecteur de haine, je me désolais. Le projet d’interdiction de signes religieux pour certains employés de l’État, la rareté de non blancs à la télévision et les critiques sur l’islamiste seraient quelques-unes des persécutions subies.

Vivre chez nous

Je suis bouleversé par l’attentat de Christchurch et je partage l’avis de beaucoup de participants à la manifestation à l’effet que nous sommes tous frères dans la grande famille humaine, indépendamment de nos obédiences religieuses ou de nos appartenances ethniques. La violence et la haine sont à proscrire partout sur la planète et nous ne saurions demeurer silencieux face à quelques exactions que ce soit.

Toutefois, il est intolérable de récupérer un drame survenu en Nouvelle-Zélande pour tracer un portrait erroné du Québec et encore moins pour y imposer un autre mode de vie.