Louis-Philippe Ladouceur de retour

Le spécialiste des longues remises québécois Louis-Philippe Ladouceur disputera une 15e saison dans la NFL puisqu’il a accepté un pacte d’un an avec les Cowboys de Dallas, mardi.

L’athlète de 38 ans a paraphé une entente qui lui rapportera 1,03 million $, selon le réseau ESPN.

Ladouceur n’a pas porté les couleurs d’une autre équipe dans la NFL, si bien qu’il rejoindra Ed Jones, Mark Tuinei et Bill Bates au second rang pour le plus grand nombre de saisons jouées avec le club texan.

Invité au Pro Bowl en 2014, Ladouceur a participé à 221 matchs en carrière, ce qui le place au troisième rang de l’histoire de la concession.