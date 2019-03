Maire combatif

Sous le choc, et on le comprend, Régis Labeaume a l’intention de demeurer aux commandes de la Ville et ne semble pas disposé à s’arrêter bien longtemps.

Depuis septembre, le maire vivait dans l’angoisse de savoir si « le crabe », comme il a désigné le cancer de la prostate dont il est atteint, avait élu domicile dans ses entrailles. Il y a trois semaines, le verdict est tombé. On a pu sentir hier, lors de sa première sortie depuis l’annonce de sa maladie, le profond désarroi qui l’a envahi.

Il reste maintenant à établir la gravité de la maladie, et encore là, l’inquiétude est palpable, ce qui n’a rien d’étonnant dans les circonstances. La réaction combative de M. Labeaume n’est pas surprenante non plus, lorsqu’on connaît le moindrement le personnage.

Mais là où le maire surprend, c’est dans sa façon de nier qu’il ne pourra assumer la plupart de ses fonctions. Son équipe et ses proches auront tout un travail à faire pour le convaincre de ralentir. Ses médecins aussi, qu’il envisage déjà de défier quant à la durée de sa convalescence.

Toutes ses énergies

En écoutant le maire, j’ai songé aux propos de Patrice Drouin dans nos pages, en fin de semaine, qui a raconté ce que son médecin lui avait dit étant donné son agenda très chargé : « Maintenant, tu dois mettre toutes tes énergies pour guérir ce cancer. »

Le président de Gestev, connu pour l’organisation d’événements d’envergure à Québec, est lui aussi reconnu pour être un bourreau de travail qui a ses dossiers à cœur. Il a toutefois pris la décision, comme premier acte vers la guérison, de s’offrir un repos complet l’été dernier.

Encore en attente de réponses, M. Labeaume va cheminer. Il a d’ailleurs tenu hier à souligner les qualités de son équipe expérimentée, et à rappeler que l’administration l’est tout autant. La Ville va continuer à rouler, a-t-il dit.

Bien entouré

L’ampleur du dilemme qui l’affecte, entre celui qui devra déléguer et celui qui n’a pas l’intention de se laisser abattre, illustre bien une partie du drame qui s’abat sur les personnes atteintes du cancer.

M. Labeaume a souligné hier à quel point il est chanceux d’être aussi bien entouré. Il devra aussi faire confiance à cet entourage pour le guider dans cette période difficile, où il aura trop souvent l’impression de perdre le contrôle.