Mike Trout plus riche de 430 millions $?

Le voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout serait sur le point de signer un lucratif contrat de 12 ans et de 430 millions $.

D’après ce qu’a indiqué mardi le réseau ESPN, l’athlète de 27 ans recevra en moyenne près de 36 millions $ par année, ce qui surpasserait le montant de 34,4 millions $ touché en moyenne par Zack Greinke avec les Diamondbacks de l’Arizona. La somme totale de 430 millions $ dépasserait par plus de 30 % celle du pacte de Bryce Harper (330 millions $) avec les Phillies de Philadelphie.

De plus, la nouvelle entente de Trout surpasserait de 65 millions $ celle conclue par le boxeur Saul «Canelo» Alvarez avec DAZN.

Trout devait devenir joueur autonome après la saison 2020.

Le quotidien «USA Today» a précisé que la prolongation de l’entente est de 10 ans et de 363,5 millions $ et que le joueur de champ extérieur aura droit comme prévu à un salaire de base de 33,25 millions $ durant chacune des deux prochaines saisons. Par ailleurs, le contrat ne comprend pas d’option de résiliation, ni de clause de non-échange.

Lors de la dernière campagne, Trout a conservé une moyenne au bâton de ,312, totalisant 39 circuits et 79 points produits. Une inflammation au poignet droit l’a toutefois ennuyé au cours des deux derniers mois du calendrier régulier et son nom a été placé sur la liste des blessés le 10 août.

Septuple invité au match des étoiles et double joueur par excellence de la Ligue américaine, Trout a remporté six Bâtons d’argent. Il a cogné 240 longues balles et fait compter 648 points depuis le début de sa carrière.