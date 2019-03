Offensive contre le spectacle de Michel Martelly à Montréal

L'offensive de membres de la communauté haïtienne contre la tenue vendredi à Montréal du spectacle du chanteur Michel Martelly prend de l'ampleur.

Les propos qu’aurait tenus l’ancien président haïtien concernant le viol sont dénoncés haut et fort par des coalitions et organismes qui œuvrent auprès des femmes victimes de violences sexuelles.

Une lettre a été acheminée à la mairesse Valérie Plante lui demandant une intervention politique pour empêcher celui qui a dirigé Haïti de 2011 à 2016 de se produire dans un hôtel du centre-ville de Montréal.

La Coalition féministe contre la violence envers les femmes, la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES), les Femmes de diverses origines – Women of diverse origins (FDO - WDO), la Maison d’Haïti, le Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI), le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQ CALACS) et L’R des centres de femmes du Québec se sont mobilisés au cours des dernières heures afin d'exprimer leurs préoccupations face aux propos et diverses déclarations controversées de l'artiste.

Photo d'archives, AFP

«Nous, des femmes œuvrant dans des organisations venant en aide aux femmes victimes de violences sexuelles, nous unissons nos voix pour attirer votre attention sur une situation qui nous préoccupe au plus haut point. En effet, Michel Martelly, alias Sweet Micky, un misogyne notoire qui fait l’apologie du viol s’apprête à venir performer sur scène à Montréal, le 22 mars 2019», lit-on dans la missive.

«Cette situation est d’autant plus inquiétante du fait que le régime actuellement au pouvoir à Port-au-Prince, accusé de corruption et de répression est l’héritier du parti de Martelly, un ex-président d’Haïti dont l’administration est également impliquée dans le scandale de corruption et de détournements de fonds qui secoue actuellement le pays», ajoute la lettre.

«De plus, alors qu’il était encore en poste à la présidence, Martelly a tenu des propos sexistes et dénigrants envers les femmes», ont écrit ces groupes pour demander à Valérie Plante d’user de tout son «pouvoir politique pour qu’une interdiction d’entrée sur le territoire soit appliquée à Michel Martelly».

La mairesse de Montréal a cependant souligné que c’est Ottawa qui gère les frontières canadiennes.

«Comme les entrées au pays sont une compétence fédérale et que les autorités fédérales ont déjà été interpellées, nous allons contacter le ministère responsable de l'Agence des services frontaliers pour connaître leur position sur la venue au pays de M. Martelly», a fait savoir à TVA Nouvelles le cabinet de la mairesse Plante.