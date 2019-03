Ottawa consacre 4,6 milliards $ pour la réconciliation avec les autochtones

OTTAWA – Le gouvernement Trudeau a l’intention d’investir 4,6 milliards de dollars d’ici les cinq prochaines années pour poursuivre le processus de réconciliation avec les peuples autochtones.

Le budget fédéral 2019 comprend «d’importantes nouvelles mesures visant à faire avancer l’autodétermination et à améliorer la qualité de vie des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse», a souligné mardi le ministre des Finances Bill Morneau dans son discours.

Ottawa consacrera entre autres un milliard de dollars pour les services essentiels dans les réserves, dont pour mettre fin aux avis d’ébullition d’ici mars 2021, et plus de 333 millions $ pour «promouvoir et revitaliser» les langues autochtones.

À cela s’ajoutent 327,5 millions $ dans le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire, et 1,2 milliard $ sur trois ans pour assurer aux enfants un accès aux services sociaux, éducatifs et de santé.

Le Congrès des Peuples autochtones s’est dit de son côté « choqué » que ce budget « continue d’ignorer les besoins » des Métis, de certains Inuits et des Premières Nations avec ou sans statut et vivant hors réserve, qu’il représente.

Selon l’organisation, le gouvernement continue de faire de la discrimination entre les différents peuples, et inclut à peine de nouvelles mesures pour les autochtones hors réserves.