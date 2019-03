RAC : les expériences qui ne passent pas le test

Marine Caleb - 37e AVENUE

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) n’admet pas systématiquement toutes les expériences. Voici celles qui risquent d’être écartées lors de l’évaluation.

Ce ne sont pas les années d’expérience qui comptent, mais la preuve des compétences acquises. « Le but est d’évaluer la personne, on ne regarde pas seulement le CV », explique Dominique Harvey, coordonnatrice du Bureau de la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Marie-Victorin. Il faut cependant détenir au minimum un niveau de 3e secondaire, ce qui limite l’accès aux individus peu scolarisés, voire analphabètes.

À Marie-Victorin, chaque candidat est invité à présenter ses expériences extrascolaires (privées, associatives ou bénévoles), ce qui n’est pas forcément possible à l’université, notamment. S’il démontre des compétences conséquentes avec le programme visé, l’individu sera évalué lors d’un entretien avec deux experts. La maîtrise de ces acquis est essentielle pour éviter une remise à niveau.

Service francophone et anglophone, la RAC est un défi pour les allophones. « Une fois la barrière de la langue enlevée, le processus est le même », souligne toutefois Dominique Harvey.

Si toutes les expériences significatives sont censées être reçues, le manque d’harmonisation entre les multiples pratiques d’accès à ce processus crée la confusion. L’expérience d’un candidat pourra être en effet acceptée dans un établissement, mais refusée dans un autre. « La RAC se réalise au cas par cas, en fonction du dossier et de l’évaluation du candidat », explique Dominique Harvey, avant de préciser qu’elle cherchera toujours à aider au mieux le candidat...