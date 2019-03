RAC : Quelle évaluation du français ?

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Le français est la langue de travail officielle au Québec. Voici comment la compétence linguistique en français est évaluée dans le processus de reconnaissance des acquis.

L’épreuve uniforme de français

Dans tous les cas, au collégial, il faut posséder les compétences requises en français avant même d’entreprendre une démarche de reconnaissance des acquis. Pour la reconnaissance d’un diplôme d’études collégiales (DEC), la réussite de l’épreuve uniforme de français, comme pour tous les étudiants réguliers, est donc exigée.

Compétences selon le programme visé

Pour d’autres formations (attestation d’études collégiales, diplôme d’études professionnelles), les compétences à l’écrit, à l’oral, à la lecture et à la compréhension seront évaluées. On procédera d’abord à une auto-évaluation, suivie d’une évaluation formelle. « On pourrait demander à une candidate en éducation à l’enfance de préparer et de faire une animation ; on évaluerait alors les éléments à l’écrit et à l’oral », explique Marie-Josée Dupuis, gestionnaire au Centre d’expertise de reconnaissance des acquis au Cégep de Ste-Foy.

Cependant, tous les éléments ne sont pas évalués de la même façon. Par exemple, le niveau de compétences en français requis sera moins élevé en informatique, là où l’anglais domine. De plus, on exigera une connaissance du langage lié au thème du programme d’études, comme le français des affaires pour un programme en bureautique. On pourrait alors vous demander des productions écrites personnelles en plus d’un entretien qui vérifie les compétences à l’oral.

En cas de non-reconnaissance, il faut persévérer, car plusieurs options sont offertes : tutorat, accompagnement, exercices, guides et lectures.