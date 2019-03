Sortie de Donald Duguay: un témoignage important pour les victimes

Le témoignage à visage découvert de Donald Duguay, une victime présumée d'Éric Salvail, pourrait inciter d’autres victimes à parler de ce qu’elles ont vécu, estiment des intervenants du milieu.

«C'est utile ces témoignages-là parce que ça permet à un paquet de victimes, de personnes, qui chez eux se diraient "je suis un peu seul face à ça, je n'ai personne à qui en parler" de s'identifier et se reconnaître», a affirmé Pierre-Étienne Gendron, président du Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance (CRIPHASE).

M. Gendron, qui a été agressé sexuellement alors qu’il était adolescent, s'implique aujourd'hui auprès des hommes victimes de violence sexuelle. Ces derniers prennent plus de temps que les femmes avant de parler de leur agression, selon le CRIPHASE.

«Dans la socialisation masculine, il y a toute une construction qui fait qu'un homme, c'est censé se défendre tout seul. Un homme, c'est fort. Un homme, ça règle ses problèmes seul. Donc, il y a comme une espèce de charge, une honte supplémentaire à prendre la parole», a poursuivi Pierre-Étienne Gendron

Un homme sur dix au Québec a été agressé sexuellement.

En moyenne, «ça prend entre 20 et 40 ans pour un homme à se décider à dénoncer», a souligné Jean-Marc Bouchard, fondateur du groupe Entraide Mauricie–Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans l'enfance (EMPHASE).

Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) travaille de près avec les adolescentes et les femmes victimes d'agressions sexuelles. Là aussi, on s'attend à recevoir plus de demandes d'aide à la suite du témoignage de Donald Duguay.

«Cette médiatisation des agressions sexuelles fait en sorte qu'il y a certains traumatismes, certains symptômes de choc post-traumatique qui vont ressurgir dans la vie des victimes et elles vont ressentir le besoin d'avoir du soutien», a indiqué Stéphanie Tremblay, agente de communication pour le Regroupement des CALACS.

Le fait d’avoir plus de victimes qui parlent constitue une bonne nouvelle pour les organismes qui leur viennent en aide, mais ceux-ci risquent de devoir s'ajuster pour pouvoir répondre à tous les appels.

Ces ajustements pourraient être «d'offrir plus de services, d’aide directe aux victimes et de faire un peu moins de prévention», a avancé Mme Tremblay.