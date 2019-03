Un vent de changement

Le Grand Montréal Comédie Fest est mort. Vive le Grand Montréal Comique ! Pour sa deuxième édition, le jeune festival d’humour, chapeauté notamment par Martin Petit et Patrick Groulx, a fait place à plusieurs changements : nouveau nom, nouvelles dates, nouvelles villes, nouveaux spectacles et nouvelle Coupe du monde de stand-up. Après une première année qui avait été programmée en quelques mois à peine, avec ses forces et ses faiblesses, les organisateurs ont eu le temps de revenir avec une nouvelle édition plus solide. Voici cinq nouveautés du GMC 2019.

La fin du Grand Montréal Comédie Fest

L’horrible nom du Grand Montréal Comédie Fest (GMCF) n’aura finalement duré qu’un an. Mardi, l’équipe du festival a présenté son nouveau nom qui, on l’espère, restera pour de bon : le Grand Montréal Comique (GMC). L’an dernier, l’organisation du ComediHa! Fest-Québec avait entamé des procédures judiciaires, car elle disait que les noms trop semblables des deux événements pouvaient mélanger le public. Plusieurs personnes avaient aussi critiqué la consonance anglophone dans le titre du festival. Avec le changement officiel de nom, ComediHa! a retiré sa poursuite, a confirmé Martin Petit au Journal. « La paix est revenue dans le monde de l’humour. C’est merveilleux ! » a-t-il dit avec un petit sourire moqueur.

Une Terrebonne blague

L’an dernier, le festival s’était fait un point d’honneur d’inclure les banlieues à sa programmation, avec des spectacles à Châteauguay et Saint-Eustache, en plus de Montréal. Pour sa deuxième édition, l’événement ajoutera au moins trois autres villes à son parcours : Terrebonne, Longueuil et Bois-des-Filion. Dans le cas de Terrebonne, elle recevra deux grands spectacles, en plus de la série On inverse les rôles!, grand succès de l’an dernier où des humoristes vedettes faisaient les premières parties de comiques de la relève. Et oubliez les fameux hélicoptères qui ont tant fait jaser l’an dernier en promenant des humoristes d’une ville à l’autre. La logistique de leur utilisation était beaucoup trop complexe et on a laissé tomber l’idée.

Seul dans son terrain de jeu

La première édition du festival s’était déroulée lors des deux premières semaines de juillet, l’an dernier. Les dates chevauchaient alors passablement celles de Zoofest. Cette année, le Grand Montréal Comique sera seul dans son terrain de jeu en se tenant du 22 juin au 7 juillet. Et ce n’est que le 11 juillet que commencera le Zoofest. Les deux festivals étant maintenant bien séparés dans le temps, le public pourra en profiter davantage sans devoir faire des choix déchirants.

Coupe du monde de stand-up

Sans doute l’ajout le plus intéressant du festival. Inspirée du Mondial de l’impro, l’équipe du Grand Montréal Comique organisera la Coupe du monde de stand-up, en 2020. Et c’est du sérieux ! Déjà mardi, on a présenté aux médias les 11 joueurs qui forment l’Équipe nationale du Québec. On y trouve des comiques expérimentés (Martin Petit, Patrick Groulx, Stéphane Fallu, Sylvain Larocque, Eddy King), mais aussi beaucoup de jeunes visages (Silvi Tourigny, Mehdi Bousaidan, Charles Deschamps, Maude Landry, Christine Morency, Didier Lambert). Ceux-ci devraient se mesurer à d’autres comiques étrangers. La France, la Suisse et la Belgique ont déjà démontré de l’intérêt à participer. Avant le grand tournoi de 2020, l’Équipe nationale du Québec jouera au festival cet été, le 24 juin, dans le cadre de la fête nationale.

Plage et hommages

Parmi les nouveautés de cette 2e édition, le Grand Montréal Comique a décidé d’investir le Ausgang de la Plaza St-Hubert pour y présenter le Coconut Comédie club. Dans une ambiance de type « tout-inclus dans le Sud », avec sable sur le plancher et parasols, Matthieu Pepper recevra des amis humoristes gougounes aux pieds. « On est bien content d’aller à Terrebonne et Longueuil, mais on se demandait si on pouvait aussi grossir à Montréal », dit le responsable de la programmation, Christian Viau. Enfin, dans 20 et hommages, 20 humoristes monteront sur la scène de l’Olympia pour y faire un hommage de leur choix. On pourra, par exemple, y entendre des envolées sur Monsieur Net, les Beatles et les hot-dogs du Stade.