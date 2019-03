Une rare défaite

LÉVIS | À défaut d’avoir pu festoyer, les partisans des Chevaliers de Lévis présents à l’Aquaréna de Charny pourront au moins se consoler en se disant qu’ils ont assisté à un événement rarissime mardi soir, une défaite de leurs favoris.

Les Lions du lac Saint-Louis se sont imposés au compte de 5-2 dans ce deuxième match de la demi-finale de la Ligue de hockey midget AAA.

Et le terme rarissime n’a rien de romancé. En accumulant les présentes séries, la saison régulière et le Challenge midget de décembre, les Chevaliers déposaient épées et boucliers aux pieds de leurs conquérants pour la deuxième fois en 54 matchs du calendrier 2018-2019.

Leur seul autre faux pas remontait au 18 janvier, quand les Cantonniers de Magog les avaient vaincus 5-3.

Ces mêmes Cantonniers, qui connaissent eux aussi une saison exceptionnelle, ne sont plus qu’à un gain d’une présence en finale, eux qui ont vaincu mardi l’Intrépide de Gatineau par 2-1.

« Ils ont été meilleurs que nous, que ce soit à la position de gardien, de défenseur ou d’attaquant. Tu n’as pas grand chance de gagner un match de demi-finale dans ce temps-là », a déploré l’entraîneur-chef des Chevaliers, Mathieu Turcotte.

Bévue coûteuse

Olivier Nadeau a ouvert la marque pour Lévis en avantage numérique au début du premier tiers.

À la période suivante, James Malatesta a nivelé la marque et c’est ensuite que l’Aquatoit s’est écroulé sur la tête des Lévisiens.

Lors d’un avantage numérique, les Chevaliers ont vu leurs rivaux réussir un dégagement en apparence anodin.

Le gardien Thomas Couture est toutefois sorti de son filet pour récupérer le disque et la communication avec son défenseur n’a pu être établie.

L’histoire ne dit pas si la connexion réseau parfois chancelante de l’Aquaréna est en cause, mais toujours est-il que Kerfalla Toure a soutiré la rondelle, puis effectué un tourniquet pour la déposer dans le filet et procurer un deuxième but aux siens, avec 29 secondes à écouler au deuxième tiers.

« C’est une erreur de communication qu’on ne devrait pas voir au niveau pee-wee. Ce n’est pas compliqué... », a soupiré Turcotte.

En troisième, après un autre but des Lions, Nadeau a eu beau inscrire son deuxième filet du match, mais quelques instants plus tard, Dovar Tinling redonnait un coussin de deux points aux Lions.

Pas de panique

Jusqu’à mardi soir, les Chevaliers dominaient les séries avec sept victoires en autant de matchs, avec 34 buts contre seulement six pour leurs trois rivaux.

« On savait tous qu’on n’allait pas toutes les gagner. Il y a de l’adversité en séries, c’est normal. Je suis confiant de voir les gars jouer un bien meilleur match », a constaté Turcotte.

La série égale 1-1 se déplace au domicile des Lions, à Dollard-des-Ormeaux, vendredi soir (19 h).