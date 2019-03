Une saison remplie de premières pour l’OSQ

Un concert dédié à la musique de Wagner, une première collaboration, sur scène, avec les Violons du Roy et la fantaisie lyrique L’enfant et les sortilèges de Ravel, avec 200 artistes sur scène, il y a énormément d’excitation autour de la saison 2019-2020 de l’Orchestre symphonique de Québec.

« On dit souvent que les saisons sont excellentes. Chacune a sa marque et celle-ci est vraiment excellente », a lancé le directeur musical Fabien Gabel.

La soprano allemande Petra Lang, surnommée la « Reine de Wagner », effectuera une rarissime visite en Amérique du Nord, pour chanter des airs de Lohengrin, Tristan et Isolde, L’Or du Rhin, La Walkyrie et du Crépuscule des dieux.

Fabien Gabel dirigera le Sacre du Printemps et le Concerto pour trompette de Tomasi et le chef Mathieu Lussier fera de même avec l’œuvre baroque Les Élémens de Rebel.

L’enfant et les sortilèges, de Ravel, se déploiera le 27 mai avec 200 artistes sur les planches. Cette œuvre lyrique mettra en vedette neuf solistes, dont Hélène Guilmette, Jean-François Lapointe et Robert Huard, le Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec et la Maîtrise des petits chanteurs de Québec.

L’OSQ accueillera aussi Klô Pelgag (3 et 4 octobre 2019), Hollywood 5 (13 et 14 décembre 2019), avec les musiques de films de John Williams, Patrice Michaud (20 et 21 février 2020) et les airs des grandes comédies musicales avec Une Soirée à Broadway (23 et 24 avril 2020).