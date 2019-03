Voici tout ce qu’il faut savoir sur la manette Stadia de Google

Ça y est, Google a enfin dévoilé ses plans pour le gaming aujourd’hui lors de sa conférence au GDC 2019. Ce sera un service de streaming de jeux, comme on s’y attendait, au nom de Stadia. Une manette spéciale a également été dévoilée pour ce tout nouveau service qui devrait voir le jour en 2019.



La manette Stadia, qui n’est pas nécessaire pour profiter du service gaming de Google, aura une forme assez familière: deux joysticks, un D-Pad, XYBA, etc. Mais, il y a deux autres boutons intéressants: un pour partager, sauvegarder et envoyer ses images sur YouTube, et l’autre où l’on peut se connecter à l’assistant vocal Google.



Les joueurs pourront demander à l’assistant Google, grâce au micro intégré à la manette, de l’aide pour certaines fonctions du jeu. Voici l’exemple donné lors de la conférence:

capture d'écran Ça demeure une façon plus classe de googler de l’aide, mais le fait que le moment précis du jeu soit identifié afin de proposer une vidéo YouTube avec la solution est pas mal intéressant. Ça fait beaucoup de convergence mais, soyons honnêtes: c’est sur Google qu’on cherche des solutions pour le Water Temple, et sur YouTube qu’on veut voir comment battre Mike Tyson dans Punch Out.

Il sera possible d’utiliser d’autres manettes USB et Bluetooth, cependant. La manette Stadia, elle, se connectera par Wi-Fi cependant, directement au cloud et non à l’appareil pour apparemment réduire la latence.



Stadia et sa manette devraient sortir en 2019. Pas de date ni de prix de dévoilés pour le moment. Peut-être à E3?