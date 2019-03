Voyez la nouvelle bande-annonce de Toy Story 4

Amoureux de l’univers de Woody, Buzz Lightyear et autres jouets animés, arrêtez tout! Une toute nouvelle bande-annonce de Toy Story 4 vient d’être diffusée et permet d’en apprendre un peu plus sur le nouveau volet de la célèbre série de Pixar.

On y découvre un nouveau personnage, Forky, qui constitue en fait une fourchette en plastique bricolée à la va-vite par Bonnie. Visiblement mal à l’aise avec sa nouvelle fonction de «jouet», Forky prend la poudre d’escampette.

C’est ainsi que débutera une nouvelle aventure pour notre cowboy préféré, qui tentera de ramener au bercail le nouveau jouet préféré de Bonnie.

Les deux protagonistes croiseront de nombreuses péripéties sur le chemin et Woody retrouvera même une vieille amie : la Bergère!

Neuf ans après la parution du troisième film de Toy Story, on peut se réjouir que l’attente d’une suite est presque terminée, alors que le nouveau volet sortira au cinéma le 21 juin prochain.