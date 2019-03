Enfant, je me réjouissais des embouteillages. Ils me distrayaient. Les dizaines de véhicules aux alentours, leurs occupants parfois bizarres, me fournissaient un spectacle : un zoo humain. Un monsieur à la mine patibulaire me surprenait à l’occasion en train de l’épier et me fusillait du regard : « Qu’est-ce que tu veux, toé ? »

Hier, un accident de semi-remorque sur l’autoroute 10 près de Granby a forcé sa fermeture complète ; aucun mort ou blessé grave, rassurez-vous. Cette nouvelle m’a rappelé un lointain souvenir. Je devais avoir dix ans. Un jour d’été, en route vers l’Estrie, la congestion s’avère totale. Les chauffeurs se résignent. Éteignent les moteurs.

C’est avant les cellulaires. Impossible de savoir ce qui se passe ou d’avertir ses proches. Il fait beau, les gens sortent pour se délier les jambes et pour parler. Vu les circonstances, c’est comme si tout le monde se connaît : familiarité instantanée.

Récréation

Des enfants de mon âge deviennent mes compagnons. L’autoroute transformée momentanément en stationnement nous sert de terrain de jeu. On couraille entre les véhicules. En montant sur un toit, on voit des voitures à perte de vue.

Toute bonne chose droit prendre une fin. Loin devant, la circulation recommence. Finie, la récréation. Chacun regagne son véhicule. Adieu, les amis.

Fermeture

La familiarité instantanée dont j’ai été témoin sur une autoroute bloquée vers 1988 se produirait-elle aujourd’hui ? Pas sûr. Les temps ont changé. Pour mon fiston, un long trajet en voiture signifie cinéma sur la tablette. Je doute qu’il se passionne un jour pour le spectacle des gens bizarres dans le trafic ou qu’il se dise : « Youpi ! Un embouteillage ! » Et si les futurologues disent vrai au sujet des voitures autonomes, les adultes aussi finiront par profiter des voyages pour écouter des films ou des séries en rafale... ou des documentaires ou des cours d’université.

Ça vaut aussi pour le piéton. Comme journaliste, je mets tous mes déplacements à profit pour réentendre une entrevue ou un balado au sujet de l’actualité ou de l’histoire. Deux questions cruciales avant le départ : quel bus ou métro prendre et quel épisode écouter. Je rate parfois l’autobus parce que j’attends qu’un téléchargement soit complété avant de partir. J’ai l’impression de ne plus perdre de temps, mais je me suis quelque peu fermé. Je prête moins attention au « zoo humain » qui me fascinais lorsque j'étais un enfant. Combien de sujets de reportages me sont passé sous le nez ces derniers mois parce que je me concentrais sur une voix dans mes écouteurs ? Je ne le saurai jamais.