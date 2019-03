MARTIN, André



À St-Eustache, le 14 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. André Martin, époux de Mme Céline Létourneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mimy (Yves), François (Ginette), feu Benoit (Ginette) et feu Pierre, ses petits-enfants Karyn, Myriam, Jean, Robert, André, Line, ses arrière-petits-enfants Zachary, Thomas, Éliana, William, William, Laurie-Line, Hugo, Rémi et Alexis, son frère Réjean (Lise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél. 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 22 mars de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30 au salon funéraire.