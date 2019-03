LAPOINTE née LABELLE

Jacqueline



À Montréal, le dimanche 17 mars 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Jacqueline Labelle, épouse de René Lapointe.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Luc, Guy (Carole) et Yves, ses petits-enfants Yannick (Marie-Ève), Mathieu (Jing), Frédéric (Marie-Ève), Stéphanie (Jean-Philippe) et Jonathan (Caroline), ses huit arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle et Liette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 24 mars 2019 de 9h30 à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.