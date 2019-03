CHICOINE, Diane



À Montréal, le 14 mars 2019 est décédée, à l'âge de 76 ans, Diane Chicoine Guilbault.Elle laisse dans le deuil son conjoint Marcel, ses fils Marcel et Gabriel, ses petits-enfants Vanessa, Vincent, Valérie, Karine et Thomas, son arrière-petit-fils Liam, son frère Paul, ses soeurs Françoise et Lucie (George), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 23 mars 2019 de 10h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des soins palliatifs de Lachine serait apprécié.