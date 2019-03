PLANTE, Gilles



Au CSSS du Lac des Deux Montagnes (Hôpital St-Eustache) de St-Eustache, le 26 février 2019, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Gilles Plante, époux de Nicole Lamarre, de Blainville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Stéphane Leblanc) et Francis (Julie Laurendeau), ses petits-enfants: Alice, Léanne, Olivier et Chloé, ses frères: Albert, Jean-Guy (Myriam Leclerc), ses soeurs: Nicole, Mariette (feu Jim Auger), Jacqueline (Roland Fillion), sa belle-soeur Madeleine (André Vincent), ses beaux-frères: Claude (feu Jeannette Beaudry), Gilles (Lorraine Racine) et Serge (Claudette Rivard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 mars 2019 de 19h à 22h au salon de laST-LIBOIREmaisonphaneuf@videotron.caLes funérailles auront lieu le samedi 23 mars 2019, à 13h30 en l'église de St-Liboire. Le salon ouvrira à 11h30 la journée des funérailles.Un merci spécial à nos amis Denise Boisvert et Jacques Charland pour le support apporté lors de l'hospitalisation de Gilles à Fort Myers.Des dons à Leucan seraient appréciés.