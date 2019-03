HÉBERT, Jocelyn "Flash"



À Ste-Martine, le 14 mars 2019 à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jocelyn Hébert, fils de feu Georges Hébert et de feu Reina Lalonde. Il est également le frère de feu Yvon (Françoise), feu Liliane (feu Maurice) et feu Denise (feu Marcel).Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Réjean (Beverly), André (Réjeanne), Bernard (feu Louisette), Rolland (Monique), Alain (Monique), Nicole (Michel) et Louis (Céline) ainsi que ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 23 mars 2019 à 11h en l'église paroissiale de Ste-Martine. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. Il reposera ultérieurement au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à Diabète-Québec.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200