ROULIER (née TURGEON)

Rose Alma



À Laval, le dimanche 17 mars 2019 est décédée, à l'âge deRose Alma Turgeon, épouse de feu Antonio Roulier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Paul (Madeleine Deschênes), George, Aline (feu Daniel Le Blanc), Réal (Ginette Gauthier), Dominique, Thérèse (Robin Fortin) et Marcel, ses petits-enfants Stéphan (Marie-Clothilde), Jean-François (Alain), Éric (Monica), Lyne (Pierre-Hugues), Katie (Berend), Brooke, Mathieu, Marilyn et Mylène, ses arrière-petits-enfants Elizabeth, Nicolas, Zéolie, Yorick, Joakim, Alec, Ryker et Rayne, son frère Paul, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Aline Gauthier, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 23 mars 2019 à 11h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à une fondation de votre choix seraient appréciés.La famille aimerait remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Idola Saint-Jean à Laval pour leur dévouement.