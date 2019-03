LÉTOURNEAU, Rolland



À Montréal, le samedi 9 mars 2019 est décédé, à l'âge de 92 ans, Rolland Létourneau, époux de feu Lise Bourget.Il laisse dans le deuil son petit-fils Cédric, ainsi que neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 24 mars 2019 de 14h à 17h et le lundi dès 9h. Les funérailles seront célébrées le lundi 25 mars 2019, à 11h en l'église Ste-Claire située au 8615, Ste-Claire, Montréal.Un merci spécial à sa nièce Carole Allen pour son grand soutient.