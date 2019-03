DUCHARME, Monique



De Mascouche, le 14 mars 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Monique Ducharme, épouse de M. Richard Marier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-François (Nancy), Marc-André (Mélissa) et Jonathan (Kim), ses petits-enfants Pier-Olivier, Noémy, Rafaël, Samuel, Marek, Émerick, Xavier et Mia-Jade, ses soeurs Louise (Raymond) et Francine (Luc), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au756, RUE ST-LOUISTERREBONNEle samedi 23 mars de 10h à 12h ainsi que de 14h à 17h. Un hommage sera célébré en son honneur ce jour même au salon à 16h30.