POIRIER, Yves



À Laval, le 15 mars 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Yves Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie et Pascale, ses petits-enfants Kevin (Raphaëlle) et Maude, ses arrière-petits-enfants Adam et Alys, sa soeur Hélène (Normand) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mars 2019 de 14h à 17h, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 17h au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé ainsi que le Dr Lavoie au département d'oncologie pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.