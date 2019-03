DESROCHERS, Marie-Paule



À Montréal, le vendredi 15 mars 2019 est décédée, à l'âge de 82 ans, Marie-Paule Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert, Gaétan (Micheline), Cécile (Daniel), Pierrette (Jean-Marc), Serge (Lorraine) et Linda, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 21 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.