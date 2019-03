LEROUX, Sylvain



De Repentigny, est décédé, le 13 mars 2019, à l'âge de 55 ans, monsieur Sylvain Leroux.Il laisse dans le deuil sa mère Rita, ses enfants Kevin (Nancy) et Anika (Frédéric), ses petits-enfants Maximylien, Kescy, sa soeur France (Jean), son frère Patrick (Linda), sa nièce Josée (Christian) et leurs enfants Mya, Maéli ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNYle dimanche 24 mars 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.