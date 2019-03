RACETTE, Lise (née Crépeau)



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 15 mars 2019, est décédée à l'âge de 84 ans, madame Lise Crépeau, épouse de feu monsieur Réal Racette et mère de feu José Racette.Elle laisse dans le deuil son fils François, ses petits-enfants Stéphanie (Benoit), Marilyne et Vanessa, ses arrière-petits-enfants Rosalie, Jacob et Emma, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 mars 2019, de 18h30 à 22h, vendredi le 22 mars 2019, de 9h à 11h à la :Les funérailles seront célébrées le vendredi 22 mars 2019 à 11 h en l'église St-Georges (paroisse Bon Pasteur), 700, Préfontaine, Longueuil J4K 3V9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.