DUVAL, François



À l'aube de ses 80 ans, le mercredi 13 mars 2019 est décédé François Duval.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Grégoire, Martine (Normand Breton), feu Francine et Gérald (Sylvie Laplante), son petit-fils Yoan, son épouse en secondes noces, Félicité Collin et ses enfants: Marianne, Claudette (Yves Dionne), Réjane, Michel, feu Annie, feu Aline et Alain ainsi que beaucoup de petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les témoignages de sympathie au:OLIGNY & DESROCHERS826, 1ère RUEIBERVILLE, QC J2X 3C4450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directricele samedi 23 mars 2019 de 12h à 15h. Cérémonie sur place à 15h.