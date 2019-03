8 luminaires trop beaux en solde chez EQ3 à se procurer ASAP

La compagnie EQ3 a décidé d’accueillir le printemps en organisant une vente de 15% sur ses luminaires jusqu’au 21 mars prochain.

Parmi la sélection, on retrouve des suspensions, des lampes sur pied et une foule de modèles trop beaux qui donneront certainement un nouveau look à votre appart.

Voici donc 8 luminaires en vente chez EQ3 présentement :

1. Suspension en forme de disque Metro 84,99 au lieu de 99,99$

2. Suspension grand Métro 169,99 au lieu de 199,99$

3. Suspension Sava 169,99 au lieu de 199,99$

4. Suspension slimline 169,99 au lieu de 199,99$

5. Lampe sur pied Métro 169,99 au lieu de 199,99$

6. Lustre métro 212,49$ au lieu de 249,99$

7. Suspension Bola 18 po 573,75 au lieu de 675$

8. Lampe sur pied steam 169,99 au lieu de 199,99$

Pour voir tous les luminaires en vente, c’est par ici.

