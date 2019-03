MASSE, Agathe



Paisiblement à son domicile, le 12 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Agathe Masse, épouse de feu Gabriel Destrempes, demeurant à Montréal et native de Joliette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard Destrempes (Joanne Roch), Linda Destrempes (Martin Proulx), ses 5 petits-enfants: Julie, Simon, Catherine, Gabriel et Philippe, ses 3 arrière-petits-enfants: Julia, Milan, Emma, son frère Gaétan Massé, son beau-frère, ses belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 24 mars 2019 dès 11h, au salon :BERTHIERVILLEwww.ftheriault.comSuivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Masse sera inhumée au cimetière de St-Cuthbert à une date ultérieure.