PELLETIER, Marc



Aux soins palliatifs La Source Bleue, le 15 mars 2019, est décédé à l'âge de 65 ans, monsieur Marc Pelletier, époux de madame Lucie Payette et fils de feu Roméo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Danny), Marc-André et Amélie, ses petits-enfants, sa mère Jeanne D'Arc, ses soeurs Carole, Suzanne et Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mars 2019, de 13h30 à 16h à laUne cérémonie suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue ou à la Société canadienne du cancer.