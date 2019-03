BÉLISLE, Jacqueline



De Lemoyne, le 3 mars 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Jacqueline Bélisle.Elle laisse dans le deuil sa mère Lucille (feu Jacques), sa soeur Louise (Denis), ses frères Pierre (Line) et Michel (Nathalie), ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 mars dès 12h30, en l'église St-Janvier de Mirabel. Les funérailles auront lieu ce même jour à 13h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme Le Havre (ourharbour.org/).